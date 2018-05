La Ville de Contrecœur plante 1010 arbres sur son territoire et procède à une distribution gratuite de 350 arbres

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Contrecœur a mandaté l’entreprise Arbre-Évolution Coop de Solidarité pour la plantation le week-end dernier de 1010 arbres dans le secteur de la rue des Patriotes et dans le secteur des Faubourgs du Majestueux. En 2010, un orage violent avait entraîné une zone de chablis; des corridors de dégâts sur des boisés situés le long de l’autoroute 30, là où plusieurs arbres avaient été déracinés ou cassés.

« L’embellissement de la ville est au cœur des préoccupations municipales afin de créer un milieu où il fait bon vivre » mentionne la mairesse Maud Allaire. « C’est donc dans cette optique et dans le souci d’assurer la régénération de trois zones de conservation ciblées que la mise en terre d’un nombre significatif d’arbres a été privilégiée par le conseil municipal », ajoute la mairesse.

Dans les zones de conservation bordant l’autoroute 30; celle sur la rue Joseph-Lamoureux (zone 1) et celle située sur la rue Bourgchemin (zone 2), 700 pruches de l’Est ont été plantées. La pruche peut tolérer plusieurs types de drainage et offre un écran visuel à longueur d’année, puisqu’il s’agit d’un conifère. Un peu plus de 150 épinettes blanches ont aussi été plantées en lisière de boisé afin de recréer à terme un bouclier contre le vent.

L’épinette blanche a également été préconisée pour la bande riveraine du parc de conservation Jeanne-Cartier (zone 3). Grâce à sa croissance rapide, les épinettes blanches plantées dans ce secteur pourront lutter contre le roseau envahissant. De plus, une dizaine d’épinettes du Colorado (une épinette bleue) de plus gros calibre a été mise en terre près de la rue de Vignieu. En plus d’offrir les mêmes propriétés que l’épinette blanche, l’épinette du Colorado offre un aspect esthétique et résiste mieux au sel de déglaçage du réseau routier.

Afin de souligner son 350e anniversaire de fondation, la Ville de Contrecœur en collaboration avec l’Administration portuaire de Montréal, a procédé à une distribution gratuite de 350 arbres, le 20 mai dernier lors d’une fête sur l’environnement. Plusieurs centaines de citoyens sont venus s’y choisir un arbre parmi les 26 espèces proposées dans la famille des conifères, des feuillus, des arbres à fleurs et des arbres fruitiers. Des socioarboriculteurs de la coop Arbre-Évolution et des membres du personnel des Services techniques de la Ville assuraient la distribution et donnaient des conseils et astuces concernant les bonnes pratiques sylvicoles à respecter. Fiers de ce legs offert à la population à l’occasion du 350e, les élus municipaux, dont la mairesse Maud Allaire et les conseillers André Gosselin, Jonathan Paris, Claude Bérard et Steve Hamel étaient sur place afin d’échanger, de saluer et de remercier les citoyens de leur présence. Cet événement s’avérait une fête de partage sur le thème de l’environnement durable, puisque les citoyens étaient également invités à un échange de vivaces.