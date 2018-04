La Ville de Boucherville souligne l’apport des bénévoles au sein de la communauté

Du 15 au 21 avril se tiendra la Semaine de l’action bénévole. C’est avec fierté que la Ville de Boucherville profite de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui s’impliquent au sein de la municipalité, et ce, tout au long de l’année. Le bénévolat est une richesse pour la communauté et au-delà du geste bénévole, l’implication citoyenne apporte une bouffée de chaleur humaine et permet de briser l’isolement social.

Donner au suivant

Quotidiennement, un citoyen tend la main à un autre pour lui venir en aide et lui apporter son soutien. Cette chaîne humaine fait de Boucherville, une municipalité dynamique où les heures offertes en bénévolat ne sont pas comptées. Tous les bénévoles contribuent certainement à faire de la municipalité, une ville empreinte de générosité et de vitalité.

La participation citoyenne est une richesse qui favorise le partage, tisse des liens précieux entre les concitoyens, brise l’isolement et améliore certainement la qualité de vie de tous. Cet élan de solidarité permet également de faire évoluer la municipalité positivement et lui apporte cette dimension humaine qu’on lui connaît.

« L’implication citoyenne est une richesse pour la ville de Boucherville. Par leur apport, jour après jour et sans compter leur temps afin de redonner au suivant, les bénévoles favorisent l’entraide et brisent l’isolement. En mon nom personnel ainsi qu’en celui des membres du conseil municipal, j’aimerais remercier tous les bénévoles qui s’impliquent au sein de la municipalité pour aider leurs concitoyens. Ces bénévoles ne méritent pas seulement une simple mention, mais une bien chaleureuse ovation. » mentionne Jean Martel, maire de la Ville de Boucherville.

À Boucherville, c’est plus de 120 organismes et groupes reconnus qui offrent des services des plus variés aux citoyens. Parmi ces organisations, plusieurs sont chapeautées par des bénévoles. Que ce soit pour siéger au sein d’un conseil d’administration, soutenir des employés permanents dans la réalisation de certaines tâches en raison de leur expertise ou organiser des événements pour la population, plusieurs milliers de bénévoles offrent de leur précieux temps. Leur implication permet d’offrir aux citoyens une variété d’activités et de services uniques.

« Je suis bénévole »

La Ville de Boucherville profite de la Semaine de l’action bénévole pour poursuivre sa campagne de sensibilisation au bénévolat. L’objectif principal de la campagne « Je suis bénévole » est de changer les idées préconçues en matière de bénévolat, d’améliorer la connaissance de la situation de l’implication citoyenne et de favoriser le renouvellement de la force bénévole. Pour en savoir davantage, visitez le boucherville.ca/benevolat.

Le CABB, fier partenaire

La Ville de Boucherville est fière de travailler de pair avec le Centre d’action bénévole de Boucherville afin de promouvoir l’action bénévole. Véritable plaque tournante en matière de bénévolat, le CABB est la porte d’entrée d’une grande partie des bénévoles à Boucherville.

Encore une fois, merci!

La Ville de Boucherville tient à remercier tous les citoyens qui s’impliquent bénévolement au sein de la communauté dans le but de redonner au suivant. Par votre implication et votre générosité inconditionnelle, vous transmettez la fierté, le bien-être, l’accomplissement et la sollicitude, entre autres, aux gens qui vous entourent et propagez le désir de s’impliquer dans sa communauté. La Semaine de l’action bénévole est une occasion pour la Ville de mettre en lumière les réalisations de ses citoyens et de les remercier du temps consacré à la communauté.

(Source : Ville de Boucherville)