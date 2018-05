La Ville de Boucherville s’est vu renouveler son accréditation Municipalité amie des enfants

Crédit photo : Ville de Boucherville

La Ville de Boucherville est accréditée Municipalité amie des enfants depuis 2009 et c’est avec fierté que cette dernière s’est vu renouveler son accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) dans le cadre de la Vélo fête de la famille le 27 mai dernier au parc de la Mairie. Rappelons que l’accréditation MAE symbolise l’engagement de la municipalité envers le bien-être des enfants et des droits de l’enfant.

Pour l’occasion, Martin Damphousse, président du Carrefour action municipale et famille (CAMF) et maire de Varennes, a procédé au renouvellement de l’accréditation MAE de la Ville de Boucherville en présence de Jean Martel, maire de Boucherville, d’Isabelle Bleau, conseillère municipale et de Josée Bissonnette, conseillère municipale responsable des questions familiales.

« Étant nous-mêmes des parents avant tout, les opinions, les besoins et les priorités des enfants sont au centre des préoccupations du conseil municipal et nous nous faisons un devoir de poursuivre nos efforts pour l’amélioration de la qualité du milieu de vie des enfants. Chaque année, la Ville offre des activités et des événements familiaux rassembleurs dont l’objectif est de mettre les enfants en avant-plan. La Ville de Boucherville est donc très fière de cette seconde accréditation », indique Josée Bissonnette, conseillère municipale responsable des questions familiales.

« Les familles bouchervilloises peuvent compter sur une multitude d’organisations reconnues orientées familles et offrant une foule de services. De plus, par ses engagements ainsi que par sa propre charte des Droits de l’enfant dont la municipalité s’est dotée en 2015, la Ville de Boucherville démontre qu’elle place l’enfant au cœur de ses priorités », mentionne Jean Martel, maire de Boucherville.

Municipalité amie des enfants

Villes amies des enfants est une reconnaissance qui a été mise sur pied par UNICEF dans le but d’inciter les paliers gouvernementaux et municipaux à intégrer les droits des enfants dans leurs politiques, règlements, objectifs et dans la structure décisionnelle. Municipalité amie des enfants (MAE) est la version québécoise de cette initiative internationale.

(Source : Ville de Boucherville)