La Ville de Boucherville offre un arbre à l’école secondaire De Mortagne

Le 7 mai dernier, pour souligner le Mois de l’arbre et des forêts ainsi que le 50e anniversaire de l’école secondaire De Mortagne, la Ville a procédé à la plantation d’un arbre de gros calibre sur le terrain de l’établissement. Cette plantation s’est déroulée en présence de membres du conseil municipal et de l’administration municipale, d’élèves en réadaptation scolaire, de membres du personnel de l’école et d’employés municipaux. Les élèves ont adoré leur expérience. Rappelons que cette initiative est déployée chaque printemps depuis 2007 par la municipalité sur le terrain d’une des écoles de son territoire.

L’arbre choisi par la direction de l’établissement d’enseignement est un chicot du Canada, une espèce d’arbre indigène à grand déploiement, au feuillage très particulier et résistant bien à la pollution urbaine ainsi qu’au verglas. Cette espèce d’arbre méconnue qui gagne en popularité, entre autres pour le remplacement des frênes affectés par l’agrile du frêne, est réputée pour sa valeur ornementale très élevée, sa rusticité de même que pour sa résistance aux insectes et aux maladies.

Implication de la municipalité

La Ville déploie de nombreuses actions ayant des retombées environnementales positives, notamment sur notre forêt urbaine. Le Mois de l’arbre et des forêts est une occasion toute désignée pour procéder à la plantation d’arbres qui deviendront majestueux à maturité, qui ajouteront de la valeur au quartier et qui diversifieront la forêt urbaine. La Ville de Boucherville est fière d’offrir un environnement sain aux Bouchervillois ainsi qu’aux générations futures.

Par la même occasion, la Ville encourage aussi ses citoyens à planter un arbre et ainsi poser un des gestes les plus significatifs pour contribuer à l’essor de notre patrimoine arboricole. Des arbres gratuits ou vendus à prix réduit sont offerts par la Ville de Boucherville. Tous les détails de nos programmes de distribution ainsi que le « Guide de plantation de votre arbre » sont disponibles au boucherville.ca/arbres.

(Source : Ville de Boucherville)