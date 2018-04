La Ville de Boucherville met en application son règlement sur les rejets de contaminants

La Ville de Boucherville informe les industries, commerces et institutions de son territoire de la mise en application du règlement sur les rejets de contaminants, telles les matières grasses, dans le réseau d’égout de la municipalité. Ce règlement dicte les normes relatives à la gestion des eaux usées et vise à ce que les industries, commerces et institutions visés par le règlement se dotent d’équipements minimisant les rejets indésirables dans les infrastructures municipales et de l’agglomération de Longueuil.

En effet, les établissements assujettis à ce règlement doivent être munis de pièges à graisse, de séparateurs d’huile et eau, et de dessableurs. Les propriétaires ou occupants de ces bâtiments doivent s’assurer d’effectuer l’entretien périodique et de faire vidanger les équipements à la fréquence requise afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’équipement de plomberie.

Afin que les industries, commerces et institutions se conforment au règlement, la Ville de Boucherville a élaboré un plan d’action qui inclut les étapes suivantes :

Acheminer aux établissements concernés une lettre d’information et un questionnaire (action réalisée à l’automne 2017);

Inspecter les propriétés visées par le règlement (les inspections seront effectuées par la Ville de Boucherville ou son mandataire);

Demander aux établissements concernés de mettre à niveau les équipements si l’inspection a démontré des anomalies ou procéder à leur installation s’il n’y en a pas (prenez note que ces travaux nécessiteront l’obtention d’un permis);

Mettre en place un programme de suivi de vidange des pièges à graisse, des séparateurs d’huile et eau, et des dessableurs par les établissements visés par ce règlement.

Notons qu’il est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble de se conformer à la règlementation en vigueur.

Rappelons que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté en décembre 2008 le Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux et que les dispositions de ce règlement ont pris effet le 1er janvier 2012. Afin de le mettre en application, la CMM a mandaté l’agglomération de Longueuil, qui a adopté le Règlement CA-2016-247 sur les rejets dans les ouvrages d’assainissement visant à donner les pouvoirs aux Villes de l’agglomération dont Boucherville fait partie.

La Ville de Boucherville remercie les industries, commerces et institutions de leur collaboration à la mise en application de ce règlement.

(Source : Ville de Boucherville)