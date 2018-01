La Ville de Boucherville invite ses résidents  à pratiquer le ski de fond au Club de golf de Boucherville

La Ville de Boucherville tient à rappeler qu’il est possible de s’adonner à la pratique du ski de fond au Club de golf de Boucherville, dans le cadre d’une entente conclue avec l’organisation. À noter que les conditions météorologiques doivent permettre de tracer le sentier et être favorables à la pratique de l’activité.

Le sentier, d’une longueur d’environ 3,5 km, est accessible gratuitement sept jours sur sept.

La Ville sollicite la collaboration des utilisateurs afin de respecter les consignes suivantes :

Le sentier de ski de fond est réservé exclusivement aux skieurs, c’est-à-dire que la pratique de la raquette et de la marche y sont interdites;

Les chiens sont interdits sur le sentier et sur le terrain de golf;

Skiez dans la direction indiquée;

Cédez le passage aux skieurs plus rapides;

N’endommagez pas les arbres;

Ne circulez jamais sur un terrain non aménagé;

Débutez le parcours à l’endroit où se trouve le panneau indiquant le départ (près du stationnement situé du côté est du Club de golf);

N’accédez pas au sentier si le panneau indique que ce dernier est fermé.

Surveillez la section En bref de la page d’accueil du boucherville.ca pour connaître l’état des sentiers en fonction de la température.

Nous encourageons les fondeurs à profiter des joies de l’hiver !

Renseignements

Ligne info-loisirs 450 449-8640

boucherville.ca/sports

Club de golf de Boucherville

300, boulevard de Mortagne

(Source : Ville de Boucherville)