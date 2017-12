La Ville de Boucherville adopte une politique de prévention de la violence et du harcèlement

La Ville de Boucherville vient de se doter d’une politique visant à soutenir le personnel qui pourrait être touché à la suite de manifestations de violence provenant de la clientèle. Cette politique se veut complémentaire à celle mise en place à la fin 2008 pour contrer le harcèlement en milieu de travail. Elle inclut notamment un mécanisme d’aide et de recours interne en matière de harcèlement. Dans son énoncé, la Ville rappelle que toute manifestation de violence ou de harcèlement à l’égard du personnel est inacceptable et ne sera pas tolérée.

Mécanisme

Afin de soutenir un employé qui considère être victime de violence, la Ville met à sa disposition un mécanisme de dénonciation, d’aide et de soutien et encourage toute personne à s’en prévaloir dans les plus brefs délais. Ce mécanisme permet de régler le plus rapidement possible les situations présentant une quelconque forme de violence à l’endroit de tout employé provenant de la clientèle ou encore, présentant un potentiel sérieux en ce sens. Ces dénonciations sont traitées avec diligence, impartialité, célérité et discrétion le cas échéant.

Dans la mesure du possible, la Ville encourage les personnes visées par la présente politique à tenter de régler toute situation conflictuelle à la source, avant qu’elle ne s’aggrave. La discussion entre les parties concernées est la voie privilégiée dans la résolution d’une situation présentant un potentiel de violence ou de harcèlement.