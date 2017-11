Vif succès pour la Grande semaine des tout-petits à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Varennes a célébré activement cette semaine dédiée à la communication, au dialogue, au bien-être et au développement des tout-petits, qui se tenait du 19 au 25 novembre dernier. La Grande semaine des tout-petits coïncide avec la Journée internationale des droits de l’enfant, soulignée chaque année le 20 novembre partout à travers le Québec, notamment par les Municipalités amies des enfants (MAE).

Plusieurs activités ont été organisées tout au long de la semaine dont un concours de dessin où les enfants devaient illustrer ce que représente pour eux la journée internationale des droits de l’enfant. Les dessins de Laurence Defoy et de Raphaëlle Renaud ont été choisis par le jury composé, entre autres, du conseiller municipal Gaétan Marcil et du maire Martin Damphousse. Chacun a reçu un certificat cadeau de 50 $ de la Procure.

Le 21 novembre, les tout-petits ont pu assister à la pièce de théâtre « Jérémie a un lion » présentée dans un Autobus-Théâtre, dans le stationnement de la bibliothèque.

Deux cliniques de vérification des sièges d’autos ont aussi été organisées dans deux CPE de Varennes, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

Enfin, les enfants des CPE ont été invités à participer à coloriage pour l’occasion. Un tirage au sort a été effectué parmi tous les dessins afin de déterminer les gagnants. Alexis Gosselin et Èva Gauthier ont reçu un certificat cadeau de 50 $ de la Procure.