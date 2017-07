Vif succès du concert pour les Petits frères de Longueuil à l’église Sainte-Famille

Le Choeur de l’École d’été de chant choral de l’Université de Sherbrooke a offert une prestation remarquable à l’église Sainte-Famille, lors du deuxième concert bénéfice annuel présenté au profit de l’organisme les Petits frères de Longueuil. Une cinquantaine de chanteurs ont interprété une série de pièces mélodieuses qui ont mis en valeur leurs différentes couleurs vocales. Le programme a mis l’accent sur la spiritualité. D’ailleurs, plusieurs chants étaient vibrants; l’atmosphère devenait parfois presque solennelle.

En deuxième partie de soirée, le choeur a mis un peu plus de rythme avec deux airs bien connus, Joshua Fit the battle of Jericho et When the Saints Go Marching in. Toutefois, le «Spiritual» Deep River, une grande mélodie dans ce style de musique, a été particulièrement poignant. L’assistance était ravie.

Au cours de cette soirée, le comédien Henri Chassé a lu un texte écrit par une bénévole des Petits frères de Longueuil sur le rôle de ces personnes auprès des personnes âgées du quatrième âge. Il a également partagé un message sur les aînés, rédigé par le conteur Fred Pellerin.

Le président d’honneur de la soirée, Serge Brasset, a dévoilé les recettes de la soirée à la fin du concert. L’activité a rapporté un peu plus de 16 500$ pour cette cause d’action sociale.