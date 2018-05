Un vif succès pour la 12e Grande marche de la famille à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

L’incontournable sortie plein air du printemps de Contrecœur s’est avérée un vif succès, le samedi 19 mai dernier. En effet, la Grande marche pour la famille a réuni plus de 400 citoyens au parc Antoine-Pécaudy, où avaient lieu plusieurs activités pour la famille sous le thème de la préhistoire.

Le départ de la marche a été donné vers 10 h, au parc Antoine-Pécaudy. Plus d’une centaine de personnes ont sillonné les rues de Contrecœur, s’arrêtant dans les parcs Joseph-Papin et Cartier-Richard, où des collations et des petites mascottes en dinosaure ont été remises aux jeunes.

Entre 12 h et 15 h, plusieurs activités étaient offertes aux familles contrecœuroises dans le parc Antoine-Pécaudy. Parmi celles-ci, les amuseurs publics de Katomirex ont fait fureur avec Rex le dinosaure et leur station d’archéologie, où les jeunes étaient invités à déterrer des ossements et à en apprendre plus sur l’époque de la préhistoire et ses créatures. L’exposition de reptiles et les jeux gonflables ont également été très populaires, tout comme le plancher de danse de la FADOQ. En plus des divers kiosques d’informations présentés par certains organismes, la Maison de la famille Joli-Cœur en a profité pour inaugurer le panneau à trous de Raphaël; un égoportrait ancestral qui vous permet de faire un voyage dans le temps, l’instant d’une photo!

Organisée dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, la Grande marche pour la famille est un événement rassembleur qui permet, année après année, de souligner le rôle important que jouent les familles dans le développement de la ville. Pour l’occasion, la mairesse Maud Allaire a précisé que « la famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux et elle joue un rôle crucial dans le fonctionnement d’une société. En matière d’éducation, de santé, de loisirs, voire de culture, le premier acteur est toujours la famille. Elles sont d’une très grande importance pour nous et nous les mettons de l’avant à travers plusieurs actions de notre Politique des familles et des aînées. »

