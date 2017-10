Véronique Lemieux sollicite un premier mandat dans le district 4 à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Madame Véronique Lemieux sollicite un premier mandat à titre de conseillère municipale dans le district 4 de la Ville de Contrecœur. Elle se présente comme candidate indépendante pour améliorer la desserte de services offerts à notre jeunesse et à nos ainés. Étant sur le terrain depuis 7 ans comme présidente du soccer mineur de Contrecœur, elle est au fait de la réalité de la croissance démographique, elle veut continuer le développement résidentiel de notre municipalité tout en s’assurant que tous les citoyens puissent s’inscrire aux activités offertes en aménageant les parcs et les espaces publics à cette fin.

Elle a un grand souci du bien-être de nos enfants et de nos ainés, elle-même mère d’un jeune homme de 14 ans, c’est pourquoi elle travaillera à réaliser les orientations du plan d’action de la politique des familles et des ainés. De plus, elle est préoccupée par l’environnement et la qualité de l’air, elle souhaite favoriser la plantation d’arbres et mettre en œuvre des mesures environnementales pour assurer la préservation des conditions de vie futures de la population.

Elle comprend également l’importance de travailler au développement économique de notre Ville qui passe par l’agrandissement des installations du port de Montréal à Contrecœur, l’implantation du pôle logistique et celle de la cité 3000.

Membre de l’ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), elle travaille en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) depuis 2009. Venue s’établir à Contrecœur en 2004 pour se rapprocher de sa belle-famille qui est native de la région

Étant une femme dynamique, spontanée et persévérante qui aime le travail d’équipe, elle travaillera pour l’ensemble de la population de Contrecœur ainsi que pour votre district afin de bien vous représenter dans les dossiers qui amélioreront votre secteur et vos espaces publics. Elle vous invite donc à lui adresser vos questions au veroniquelemieux1983@hotmail.com.

Elle vous remercie pour votre appui.