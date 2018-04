Vernissage de l’exposition Manuscrits des vents de Yechel Gagnon

L’artiste Yechel Gagnon, qui connaît un grand succès tant ici qu’à l’étranger, sera de passage à Varennes, à la salle Jacques-Lemoyne-de Sainte-Marie où elle présentera son plus récent travail. Le vernissage de l’exposition, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 12 avril prochain à 19 h. L’exposition se poursuivra jusqu’au 1er juillet, du dimanche au samedi, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Yechel Gagnon vit et travaille à Longueuil. Elle est détentrice d’une maîtrise ès arts de l’Université Concordia et d’un diplôme universitaire avec distinction en dessin et peinture de l’École d’art et de design de l’Ontario. Elle expose régulièrement en centres d’art et son travail est présenté dans divers musées au Canada, aux États-Unis, en France et en Chine.

La démarche de Yechel Gagnon intègre des techniques et des outils visant à étager, déstratifier et déployer le matériau donné afin d’en faire émerger une imagerie qui lui est inhérente. Chacun des panneaux de contreplaqué que l’artiste utilise est unique et possède son propre réseau de noeuds, grains, textures, teintes et anneaux de croissance de l’arbre. Elle voit dans les couches du contreplaqué un terrain vierge qui doit être découvert et annoté. En ôtant et ajoutant des strates, elle éloigne le contreplaqué de sa simple fonction utilitaire et lui permet de laisser émerger l’univers pictural qui y était enfoui. Si le spectateur y est réceptif, l’oeuvre lui raconte son histoire.

La salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie

La bibliothèque de Varennes propose dorénavant une signalisation en grands caractères dans le cadre de ses expositions pour maximiser l’accessibilité au contenu de ses événements culturels. De belles découvertes pour les amateurs d’art, amoureux de culture et curieux de nature!