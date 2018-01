Vernissage de l’exposition J’ai pour toi un paysage de Jo Ann Lanneville

Crédit photo : Courtoisie

De retour d’une exposition en Serbie et avant de prendre la route pour une exposition en Belgique, l’artiste trifluvienne Jo Ann Lanneville pose ses oeuvres à la Bibliothèque de Varennes où elles y demeureront jusqu’en avril prochain.

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 25 janvier à 19 h. L’exposition se poursuivra jusqu’au 1er avril, du dimanche au samedi, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Cofondatrice de l’Atelier Presse Papier et de la Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières dont elle assume toujours la présidence, Jo Ann Lanneville compte plus d’une trentaine d’expositions individuelles qui ont été présentées au Canada et dans plus d’une dizaine de pays à travers le monde. L’artiste a également participé à de nombreuses biennales d’estampes et à des expositions collectives sur les cinq continents.

Lauréate de nombreux prix et bourses dont le prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec et le prix Arts Excellence, elle cumule d’importants honneurs à l’étranger. Ses oeuvres font partie de grandes collections publiques et privées.

Dans le cadre de sa plus récente exposition, J’ai pour toi un paysage, Jo Ann Lanneville poursuit sa réflexion entamée depuis quelques années et pose un regard sur le monde qui l’entoure, en questionnant notre habitat, nos lieux de refuge, nos enfermements. Ses oeuvres mettent en exergue l’idée d’un espace qui abrite nos pensées, nos émotions et nos expériences.

Salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie :

Le hall d’entrée de la bibliothèque de Varennes revêt des allures de galerie d’art alors que cloisons et cimaises sont mises en scènes afin de mettre en valeur le talent d’artistes d’ici et d’ailleurs. Tout au long de l’année, cette salle d’exposition met en valeur les oeuvres d’artistes professionnels et émergents.