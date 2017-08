Vernissage de l’exposition À contre sens de Claude Millette à la Bibliothèque de Varennes le 7 septembre

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal et l’artiste Claude Millette sont heureux d’inviter la population au vernissage de l’exposition À contre sens qui se déroulera à la Bibliothèque de Varennes le 7 septembre prochain à 19 h. Cette exposition revêt un caractère d’accessibilité universelle qui répondra aux besoins spécifiques des visiteurs ayant une déficience visuelle.

« Les citoyens découvriront les oeuvres d’un artiste de grande notoriété et vivront une expérience unique en visitant l’exposition à la manière des personnes malvoyantes et non-voyantes », affirme le maire Martin Damphousse.

Sculpteur de renommée internationale Claude Millette a accepté l’invitation de la Ville de Varennes à réaliser un répertoire unique de sculptures élaborées autour de ce concept d’exposition à double fonction soulignant par le fait même ses quarante années de carrière.

Annoncée récemment dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées 2017, cette exposition exclusive a pour objectif premier de sensibiliser le citoyen au Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville.

Ce projet a fait naitre un événement unique lié au concept « vivez l’expérience », conçu dans le but de rejoindre les personnes ayant une déficience visuelle, mais qui a pour particularité de permettre aux voyants de vivre l’expérience. Les citoyens découvriront par le toucher des oeuvres accessibles à tous et expérimenteront la déficience visuelle.

Cette exposition est rendue possible grâce à la collaboration spéciale de l’Institut Nazareth et Louis-Braille.

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Pascale Champagne, responsable volet éducatif – animation et vie culturelle au Service arts, culture et bibliothèque

de la Ville au 450 652-3949, poste 5256, ou par courriel à l’adresse : pascale.champagne@ville.varennes.qc.ca