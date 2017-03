Vernissage de l’artiste Pascal Normand à la maison Lenoblet-du-Plessis à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Le 19 mars dernier a eu lieu à la Maison Lenoblet-du-Plessis de Contrecœur, le vernissage de l’artiste visuel Pascal Normand.

Le vernissage

L’artiste photographe montréalais Pascal Normand a inauguré officiellement son exposition le 9 mars dernier à la Maison Lenoblet-du-Plessis. Le vernissage a attiré des curieux enchantés de découvrir une sélection du travail sur toile de l’artiste. Sous deux thématiques, les invités ont pu partager différentes questions et réflexions sur les pièces exposées : des œuvres urbaines à caractère industriel étant exposées dans la grande salle de la maison (Le Salon), puis, suivant la même approche technique de l’artiste, des créations aux sujets ruraux ont pu être appréciées dans la seconde salle d’exposition (La Salle à Manger).

L’artiste

Pascal Normand est un artiste autodidacte dont la technique est dite “mixte“. Composant principalement avec la photographie nocturne en longue exposition, les technologies numériques et la peinture aérosol, il convie le public à un regard authentique et transparent sur l’atmosphère tantôt industrielle, tantôt rurale. Convergeant dans une sensible mise en scène nocturne et échappant aux lieux communs en se situant en périphérie de là où s’attardent les clichés habituels, Pascal Normand fait naître une autre vision de ce qui nous entoure. Tant en tirant le portrait rêveur de géants endormis que dans le cadre bâtit de petites institutions qui ont depuis plusieurs générations imprégné la mémoire collective, l’artiste recherche une éclosion de richesse visuelle dans un contexte marqué par une ambiance forte, vivante et fictive.

L’exposition

L’exposition qui se poursuit jusqu’au 16 avril 2017 se veut différente et plutôt inhabituelle pour l’endroit. Le comité de sélection de cette maison de la culture fut captivé par la proposition de Pascal Normand, tant par la qualité de son travail que par l’originalité de la démarche. La dichotomie entre l’aspect ancestral de la maison et les œuvres contemporaines à saveur urbaine de l’artiste crée une expérience atypique et visuellement riche pour l’œil curieux du public.

Pascal Normand, Artiste Photographe

Maison Lenoblet-du-Plessis, Contrecoeur

Exposition du 16 mars au 16 avril 2017

info@pascalnormand.com