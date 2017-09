La Verchèroise Estelle Fortin-Lafrance s’illustre au Petit Festival de la chanson de Granby

Crédit photo : Petit Festival de la chanson de Granby

La quatrième édition du Petit Festival de la chanson de Granby a pris fin le 20 août dernier et c’est la Verchèroise Estelle Fortin-Lafrance qui a remporté les grands honneurs dans la catégorie 10 à 13 ans, en plus de recevoir le Prix coup de cœur!

Le Petit Festival est un projet du Festival de la chanson de Granby visant à sensibiliser les enfants de 6 à 13 ans à la chanson francophone et il offre la chance à ces jeunes de s’approcher de leur rêve, soit celui de faire de leur passion pour le chant une vocation.

Le Festival de la chanson de Granby a une crédibilité qui n’est plus à faire, mais son « petit frère » suit ses pas, car nulle autre que l’artiste Valérie Carpentier était l’un des jurés de la demi-finale des 10-13 ans.

Des huit finalistes, soit Danika Gagnon, Rose Choinière, Cynthia Marquis, Lunayla Jimenez, Bérénice Forest, William Coallier, Amélie Paradis et Estelle Fortin-Lafrance, c’est cette dernière qui a eu le plaisir de l’emporter et de mettre aussi la main sur le Prix coup de cœur.

La jeune élève de l’école le Carrefour à Varennes commence donc à accumuler les honneurs puisqu’elle a décroché la deuxième place lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle, en avril dernier.

La chanteuse qui aura bientôt 13 ans est donc sur une belle lancée!