Une Verchèroise de 51 ans passionnée de la moto sportive

Après le Trophée Roses des Sables, au tour du Rallye Coast to Coast, au Mexique

Après avoir réalisé, en moto, pour ses 50 ans, le Trophée Roses des Sables, la Verchèroise Brigitte Lacombe pousse encore les défis.

La mère monoparentale de deux enfants de 9 et 11 ans, et vétérinaire, vise maintenant le Rallye Coast to Coast, au Mexique, en avril 2018. « La moto, c’est vraiment ma passion. Je vais traverser le pays de la côte est à la côte ouest. Je vais rouler dans toutes les conditions; les dunes, les montagnes et la forêt », mentionne la femme qui a redécouvert ce sport à l’âge de 47 ans. Très sportive, Brigitte Lacombe pratiquait la voile durant l’été, le télémark en hiver, en plus de danser le tango.

« Je n’étais pas du tout une fille de moto, mais davantage une madame sacoche avec talons hauts », dit-elle en riant. « J’avais fait de la moto à l’âge de 20 – 22 ans, et j’avais abandonné à la suite d’un petit accident. En 2014, un ami m’a invitée à faire de la moto, et j’ai redécouvert une nouvelle passion. »

La piqure, la Verchèroise ne l’attrape pas à moitié. Elle s’achète une première moto. Elle se blesse lors de deux petits accidents, mais ne lâche pas. Elle acquiert une deuxième moto, modèle KTM, et se fixe le défi de faire le Rallye Trophée Roses des Sables. Elle se prépare en suivant un programme d’entraînement rigoureux et à l’automne 2016, elle part à l’aventure dans le désert du Maroc.

Brigitte Lacombe revient de cette course à distance, et non de vitesse, avec en poche la première place dans la catégorie Dunes, et se positionne au 14e rang au classement général, sur 109 participantes qui, il faut le dire, ont réalisé le rallye à bord d’un 4X4. « Je suis tellement fière d’avoir gagné dans la catégorie Dunes ! », s’exclame-t-elle.

Depuis, elle multiplie les occasions pour faire des compétitions en moto. En mai 2017, elle est la première femme canadienne à participer au cross rallye Hellas, en Grèce. Cette course est l’un des rallyes le plus difficiles en Europe. « C’était magique et magnifique de faire de la moto dans les montagnes de la Grèce», dit-elle.

Au cours de l’été dernier, Brigitte participe à d’autres rallyes d’endurance au Canada et monte sur le podium à quelques événements. Elle décroche la 1re place au championnat d’endurocross à Mont-Laurier ; la 2e position à une course de motocross Tring-Jonction; et la 3e à un championnat Mansonville, tous organisés par la Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec (FMSQ).

Brigitte s’impose également au Corduroy Enduro en août dernier, une compétition reconnue comme étant très difficile, et se classe 2e chez les femmes. Elle obtient en plus une 3e position à l’Enduro Great Pine, en Ontario.

« On roule dans la forêt, sur des circuits parsemés de roches, de racines, tantôt sur du sable, tantôt dans de la boue, on monte des côtes et on redescend. C’est très exigeant. Ça n’a rien à voir avec le vélo de montagne. Je fais ça pour m’améliorer et pour m’entraîner en vue de performer au Rallye Coast to Coast, au Mexique.»

« J’aurais jamais pensé faire ça. J’adore faire de la moto sportive et je pense qu’il faut en faire pour le comprendre. Les conditions sont difficiles, c’est très demandant, mais c’est tellement gratifiant. C’est vraiment une passion. »