Un Verchèrois termine 2e en combat aux Championnats Canadiens de karaté à Halifax

Crédit photo : Courtoisie

Le jeune Elric Beaudoin, 15 ans, du Dojo de karaté Shito-Ryu Sainte-Julie a terminé 2e en combat lors des Championnats Canadiens de karaté qui se déroulaient à Halifax du 9 au 11 mars 2018.

Après avoir terminé 1er au Québec en combat lors des sélections provinciales, Elric se mesurait aux meilleurs combattants du Canada dans la catégorie cadet – de 57Kg. Après une performance sans faille pour se rendre en finale, le jeune karatéka s’est incliné contre un membre de l’équipe de la Colombie-Britannique. Mais ce n’était pas fini. Il a dû remonter sur le tatami pour affronter son challenger, aussi de l’équipe de la Colombie-Britannique, et remporter son combat pour l’obtention de la médaille d’argent. Sa seconde position au Canada lui assure une place au sein de l’équipe canadienne lors des Championnats panaméricains de karaté qui auront lieu à la fin août 2018 au Nicaragua ou au Brésil.

Le karaté, une discipline de vie !

Elric Beaudoin s’entraine au karaté depuis près de 10 ans. Grand amateur de conditionnement physique, il débute sa première année du secondaire en Sport Étude karaté à l’École Secondaire De Mortagne à Boucherville, avant de bifurquer l’année suivante vers le programme d’études internationales de la même école. Il entreprendra alors un rythme d’entrainement de plus de 15 heures par semaine de karaté au sein de son Dojo, tout en consacrant ses temps libres à l’entrainement physique et au combat avec son entraineur David Leroux, lui-même ancien champion canadien.

Sur les traces d’un ami et modèle…

Au sein du Dojo de karaté Shito-Ryu Sainte-Julie, Elric s’entraine régulièrement avec son ami William Claveau. Un ami, certes, mais aussi un modèle, multiples champions canadiens en kata, et champion 2018 en kata dans la catégorie U21. Avoir un modèle de ce niveau pour apprendre ce qu’il faut investir en entrainement pour être parmi les meilleurs au Canada, ça n’a pas de prix !