Verchères Saint-Savin: 15 ans !

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Verchères est jumelée avec le village St-Savin, en Isère, pas très loin de Lyon en France. Ce jumelage s’est d’abord fait pour des raisons historiques, car ce serait là le lieu où a vécu François Jarret avant d’obtenir la concession de la seigneurie du Verchères d’aujourd’hui.

Des liens récréatifs et amicaux se sont développés depuis 2003-2004 et plusieurs échanges et visites eurent lieu depuis le début. En 2018-2019 on fêtera les 15 ans de ce jumelage et le Comité de jumelage Verchères/St-Savin souhaite organiser des événements pour souligner cet anniversaire. L’objectif est que des gens de Verchères puissent visiter St-Savin à la mi-juillet 2018 (7 à 10 jours) et que nous recevions des St-Savinois à Verchères à l’été 2019.

Le Comité de jumelage recherche présentement des gens de Verchères qui seraient intéressés à l’organisation d’activités et/ou à participer au voyage vers la France en 2018. Il est entendu que ce voyage sera aux frais des participants et non à la charge du comité.

Une rencontre d’information est prévue le mercredi 25 octobre prochain à 19h30 à la mairie de Verchères (581 route Marie-Victorin, entrée côté stationnement). Vous pourrez alors rencontrer les membres du Comité de jumelage et avoir les premières informations concernant le voyage et les activités de ce 15e anniversaire. Nous vous demandons de réserver vos places au 450 583-3307 ou par courriel à mairie@ville.vercheres.qc.ca et pour toutes informations supplémentaires, contactez Martin Massicotte à mmassicotte@ville.vercheres.qc.ca