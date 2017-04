Verchères aura son parc canin

Crédit photo : iStock

La Municipalité de Verchères a prévu, dans son budget 2017, la création d’un parc à chiens. Le parc canin verra le jour ce printemps. Il sera situé sur les terrains municipaux vacants, entre la caserne de pompiers et la garderie CPE, sur la rue Duvernay.

L’entrée du parc canin sera du côté du stationnement de la caserne. Le parc sera clôturé, banc et poubelles seront prévus.

Un parc canin vise à permettre aux chiens de s’amuser ensemble en toute liberté, tout en contribuant à améliorer leur comportement en société. Cela permettra, par la même occasion, d’éliminer les chiens sans laisse dans les autres parcs de la municipalité.

Nous invitons les futurs utilisateurs de ce parc à une soirée d’informations, tenue par la Municipalité de Verchères et le comité de citoyens du parc canin de Verchères, le jeudi 20 avril prochain à 19 h à la Mairie au 581 route Marie-Victorin.

Lors de cette rencontre, les règlements d’utilisation du parc seront présentés, de même que l’ABC de l’utilisateur d’un parc canin.

Soyez des nôtres pour tout connaître sur ce projet !