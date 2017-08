Verchères accueille ses nouveaux arrivants le 16 septembre prochain

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Verchères et Rues principales Verchères organisent pour une dix-huitième année, l’Accueil des nouveaux arrivants, le samedi 16 septembre prochain. En effet, une activité spécialement destinée aux nouveaux citoyens aura lieu de 11 h à 13 h sous un chapiteau dans le parc Jean-Marie-Moreau, beau temps ou mauvais temps.

Cette rencontre fera découvrir aux nouvelles familles verchèroises les attraits, les services et les produits disponibles localement et la grande qualité et diversité de ceux-ci. Un léger goûter cuisiné par différents traiteurs de Verchères sera servi aux invités. De plus, les nouvelles familles repartiront avec un sac rempli de cadeaux et promotions offerts par les divers commerces et entreprises de Verchères.

La municipalité y présentera également diverses informations au sujet de Verchères ainsi que les services disponibles et Rues principales Verchères fera la démonstration de ses services ainsi que de ses commerçants-membres. D’ailleurs, ceux-ci sont invités à venir rencontrer les nouveaux arrivants.

Pour participer à l’activité, il est obligatoire de s’inscrire avant le 5 septembre prochain auprès de la Municipalité de Verchères au 450 583-3307 ou par courriel à mairie@ville.vercheres.qc.ca. Les personnes éligibles doivent provenir de l’extérieur de Verchères et être déménagées entre le 1e septembre 2016 et le 31 août 2017.