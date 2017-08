Venus de loin pour assister à un match de l’Impact

Les jeunes joueurs de soccer des Abymes en visite à Boucherville ont eu la chance d’assister à un match de l’Impact, au stade Saputo, le samedi 19 août dernier. Invités par le Club de soccer de Boucherville, ils ont eu droit à un match enlevant et une ambiance survoltée alors que l’Impact a triomphé sur le Real Salt Lake.

De toute évidence, les jeunes, qui étaient accompagnés de nombreux Bouchervillois, dont des joueurs locaux et le maire Jean Martel, ont apprécié le jeu et leur sortie.