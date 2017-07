Un Vélo, une ville de retour à Sainte-Julie pour la saison estivale

Crédit photo : Courtoisie

Le projet Un vélo, une ville, un service de triporteur gratuit aux couleurs de la Ville pour les personnes de 65 ans et plus, est de retour encore cette année à Sainte-Julie jusqu’au 25 août. L’objectif principal du projet qui en est à sa quatrième année est de créer des liens intergénérationnels tout en permettant aux personnes aînées de mieux connaître leur ville et les commerces locaux. Un service offert à tous les aînés julievillois Le triporteur sera en service le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 17h et le jeudi de 9h30 à 18h30. Le jeudi, les aînés qui le souhaitent pourront utiliser le service pour se rendre au marché public. Les réservations doivent se faire à l’avance par téléphone au 450 922-7122. Le triporteur ira par la suite chercher les aînés julievillois à leur domicile au moment convenu. Pour plus de détails sur les horaires et les circuits, vous pouvez consulter le site Web de la Ville au www.ville.sainte-julie.qc.ca.