La Vélo fête de la famille de retour le dimanche 27 mai au parc de la Mairie à Boucherville

La Vélo fête de la famille aura lieu le dimanche 27 mai prochain, de 10 h 30 à 16 h, au parc de la Mairie. Apportez votre lunch puisque dès 11 h 30, il y aura un pique-nique familial animé, des kiosques de services aux familles ainsi que des jeux gonflables!

Un spectacle haut en couleur!

Assistez au spectacle « La magie de la chimie » présenté par Yannick Bergeron, enseignant de chimie et créateur des expériences du magazine Les Débrouillards. Ce spectacle scientifique vous transportera dans le monde extraordinaire de la chimie par l’entremise de démonstrations spectaculaires, colorées, explosives et moussantes! Une façon ludique d’apprendre les sciences!

Le tour cycliste des familles – 7 km/16 km

Départ à 10 h 30

Les enfants doivent pouvoir suivre le rythme du peloton. Les participants peuvent s’arrêter

après la première boucle de 7 km ou faire la deuxième boucle de 9 km et compléter le parcours

de 16 km.

Mon premier tour cycliste – 1 km

Départ à 14 h

Pour les tout-petits de 6 ans et –

Les parents peuvent accompagner leur enfant à pied s’ils le désirent.

Animation et surprise. Cadeaux à tous les cyclistes

Tirage

15 h

Inscrivez-vous à la Vélo fête de la famille avant le 24 mai et courez la chance de gagner un vélo!

Inscription

Vous pouvez vous inscrire aux tours cyclistes en ligne au boucherville.ca/velofete.

Il est également possible de vous joindre au peloton, le jour même (non admissible au tirage).

Pour plus de sécurité, nous vous invitons à porter votre casque. Les planches à roulettes et les patins à roues alignées sont interdits sur les circuits.

Photos des bébés de Boucherville nés en 2017

14 h 45

Pour y participer, faites-nous parvenir un courriel avant le 24 mai à famille@boucherville.ca, en y indiquant : nom et prénom de l’enfant, nom des parents, adresse complète et numéro de téléphone. Nous vous contacterons pour plus de détails.

Une naissance, un arbre

Pour souligner l’arrivée de votre enfant, la Ville vous offre un arbre! Si vous avez donné naissance ou adopté un enfant en 2015, 2016 ou 2017, inscrivez-vous afin de recevoir votre arbre gratuitement. Tous les détails au boucherville.ca/naissance.

Une naissance, un livre

Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût des livres et de la lecture! Venez rencontrer l’équipe de la bibliothèque pour en apprendre davantage sur le programme

Une naissance, un livre, vous permettant d’obtenir gratuitement un ensemble-cadeau lorsque

vous vous présenterez à la bibliothèque pour y inscrire votre bébé de moins d’un an.

Ce programme est une initiative des Bibliothèques publiques du Québec.

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables

Les parents qui optent pour les couches lavables peuvent recevoir une aide financière

de 100 $ sur le montant déboursé à l’achat d’un ensemble de couches! Formulaire disponible

au boucherville.ca/couches ou sur place, au kiosque Info et média.

Fermeture de rues

Nous vous invitons à consulter la page d’accueil du boucherville.ca pour connaître les rues qui seront fermées à la circulation lors de cet événement.

En cas de pluie

Les tours cyclistes seront maintenus au parc de la Mairie. Les activités familiales seront annulées. Le spectacle sera déplacé au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Surveillez l’info-pluie dans la section en bref du boucherville.ca.

Renseignements

Ligne info-loisirs : 450 449-8640

boucherville.ca/velofete

(Source : Ville de Boucherville)