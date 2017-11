La Varennoise Carole Rhéaume reçoit la médaille du civisme à titre posthume

Crédit photo : Courtoisie

En mars 2015, Carole Rhéaume et un autre bon samaritain ont été happés par une automobile après être sortis de leur véhicule afin d’aller porter secours aux occupants d’une voiture accidentée sur l’autoroute 10 à Eastman, en Estrie. La femme de 47 ans et mère de deux enfants a succombé à ses blessures peu de temps après le choc, alors que l’autre secouriste, également dans la quarantaine, a souffert de blessures au bas du corps sans que sa vie ne soit en danger.

La Varennoise était infirmière et ses proches ont souligné qu’elle a toujours eu à cœur d’aider les autres, comme le témoigne son dernier geste… Peu de temps après, la sœur de la victime, Chantal Rhéaume, a fait circuler une pétition sur les réseaux sociaux afin que le gouvernement reconnaisse l’acte de civisme.

De son côté, la Ville de Varennes avait indiqué qu’elle soumettait un dossier au ministère de la Justice du Québec afin que son geste soit reconnu comme un acte de bravoure, une initiative du conseiller municipal Gaétan Marcil, qui demeurait près de Mme Rhéaume. Lors de la séance du 17 août 2015, une résolution a donc été adoptée en ce sens.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, avait alors adressé au nom du conseil une lettre de condoléance à la famille éprouvée. « Dans ses fonctions professionnelles, nous avons constaté l’engagement de Mme Rhéaume et sa volonté d’apporter sa contribution au mieux-être de la société. Elle fût une source d’inspiration pour les citoyens par sa volonté de secourir une personne dont la vie était en danger. »

Médaille du civisme

Leurs efforts ont finalement été récompensés, le 7 novembre dernier, lors de la 31e cérémonie Hommage au civisme. À cette occasion, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a honoré les 23 personnes ayant accompli un acte exceptionnel en 2015, alors que 11 personnes ont reçu la médaille du civisme, dont Carole Rhéaume, à titre posthume, et 12 ont obtenu la mention d’honneur.

« Aujourd’hui, nous rendons hommage à 23 Québécoises et Québécois d’exception qui ont fait preuve d’un altruisme remarquable en sauvant la vie d’une personne, parfois même en allant jusqu’à risquer la leur. Ces personnes ont démontré un sens du civisme hors du commun. En outrepassant le simple devoir citoyen du bon samaritain, elles se sont illustrées; elles sont devenues nos héros », a mentionné Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec à cette occasion.

Soulignons que quatre des 23 récipiendaires provenaient de la Montérégie, dont Mme Rhéaume. « Ces femmes et ces hommes incarnent les valeurs de civisme de notre société, et c’est pourquoi je suis fière de souligner le courage et la grandeur d’âme de ces citoyens de la Montérégie. Leurs actes héroïques reposent sur une action remarquable, celle d’avoir agi en suivant leur cœur afin de venir en aide à une personne en situation de danger. Félicitations aux récipiendaires, et souvenons-nous de leurs actions », a renchéri Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie.