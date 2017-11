Les Varennois toujours aussi généreux pour la Guignolée

Crédit photo : Courtoisie

Le 12 novembre dernier, plusieurs bénévoles de tous âges ont parcouru les rues de la ville pour recueillir des dons en denrées non périssables et en argent. Bon nombre d’employés municipaux, de pompiers et de familles ont également prêté main forte aux organismes communautaires dans cet effort collectif pour aider les moins favorisés.

« Merci de tout coeur aux gens qui ont généreusement aidé et donné ainsi qu’aux organismes suivants pour leur coopération : Action bénévole, le Club optimiste et les Chevaliers de Colomb », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Les élus municipaux sont fiers de l’élan de solidarité et de la générosité des Varennois. Une quantité de près de 700 boîtes d’aliments a été amassée en plus d’une somme de près de 11 000 $ de dons en argent qui servira à l’achat de nourriture. Et ce n’est pas terminé! Il sera possible de faire des dons aux caisses chez IGA jusqu’au 3 décembre. Les parents et élèves des écoles de Varennes sont invités à apporter des denrées à leur école jusqu’au 14 décembre. De plus, le Club optimiste sera présent aux Galeries Varennes pour faire l’emballage de cadeaux, du 4 au 24 décembre. Les contributions volontaires pour ce service serviront à compléter les achats pour les paniers de Noël.

Grâce à ces collectes, plusieurs familles varennoises bénéficieront d’une aide alimentaire pour la période des Fêtes et tout au long de l’année.