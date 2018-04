Le Varennois Étienne Hébert rêve de participer aux Jeux olympiques en ski de fond

Crédit photo : Normand Huberdeau/Groupe NH

L’excellence sportive du fondeur varennois Étienne Hébert lui a encore une fois permis d’obtenir une bourse qui lui permettra de continuer sa progression et, qui sait, de participer un jour à son rêve : les Jeux olympiques!

Le 10 avril dernier dans le cadre de la 14e édition du programme de bourses de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), un total de 82 000 $ a été remis à 23 athlètes de 14 à 24 ans afin de les récompenser pour leurs efforts scolaires.

C’est ainsi que des bourses individuelles de 2 000 $ ou 4 000 $ ont été remises dans quatre catégories : onze d’excellence académique pour mettre en lumière des résultats scolaires brillants, dix de soutien à la réussite académique et sportive afin de promouvoir la conciliation du sport et des études, une de recrutement collégial dans le but d’encourager un athlète à poursuivre ses études et sa carrière sportive dans un cégep québécois et une de leadership pour récompenser les succès associés à une implication communautaire importante et inspirante d’un athlète.

Pour sa part, le jeune homme de 20 ans a reçu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive de 4 000 $. Rappelons que le fondeur a terminé au 30e rang au skiathlon des Championnats du monde, qu’il s’est classé troisième à deux reprises lors des sélections canadiennes pour les Mondiaux juniors et qu’il est monté sur la deuxième marche du podium à une Coupe Nor-Am en Colombie-Britannique.

Lors de la prochaine saison, l’étudiant en Sciences humaines au cégep à distance vise le podium chez les seniors en Coupe Nor-Am et il veut prendre part aux Mondiaux chez les moins de 23 ans et à une Coupe du monde. Aussi, il aimerait un jour connaître le bonheur de participer aux Jeux olympiques dans sa discipline.

Cette bourse permettra de l’aider à gravir les étapes en vue de la réalisation de son rêve et, à ce sujet, il est intéressant de noter que plusieurs membres du programme de bourses Cascades se sont en effet illustrés au fil des ans, tant dans leurs études, leur sport ou leur après-carrière sportive. L’un deux, le fondeur Alex Harvey, champion du monde du 50 km style libre, a marqué les esprits à PyeongChang, terminant quatrième du 50 km style classique au terme d’un sprint particulièrement épique.