Un Varennois à la tête du gouvernement

Crédit photo : Courtoisie

Le Varennois Axel Fournier agira comme chef du parti des Rouges lors de la prochaine édition du Parlement étudiant à Québec. Cette simulation parlementaire se déroulera à l’Assemblée nationale du 2 au 6 janvier. Comme le veut le fonctionnement de cette activité, il agira successivement comme chef de l’opposition et comme premier ministre.

M. Fournier, qui est âgé de 25 ans, en sera à sa dernière année de participation au parlement étudiant où il siégera comme député de Verchères. En 2015, il a occupé la fonction de ministre de l’Enseignement supérieur. L’année suivante, il a cumulé les fonctions de whip en chef et de ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Puis, en janvier 2017, il s’est distingué à titre de ministre des Finances en présentant un budget équilibré.

Depuis ses années d’étude au Collège Saint-Paul de Varennes, Axel Fournier a participé régulièrement aux programmes éducatifs de l’Assemblée nationale que sont le Tournoi jeunes démocrates, le Forum étudiant et le Parlement étudiant. Il encourage les jeunes à faire de même. « C’est une excellente façon de se familiariser avec le fonctionnement du système politique. Mais surtout, ça nous met en en contact avec des jeunes qui s’intéressent à la politique et que l’on retrouvera plus tard dans la vie publique », a fait valoir M. Fournier qui a hâte de participer aux prochains débats à l’Assemblée nationale.

Face au parti des Bleus, les connaissances et l’expérience de M. Fournier constitueront un atout pour sa formation politique. Ce jeune avocat spécialisé en droit municipal aura notamment l’occasion de mettre à profit ses compétences dans les domaines de la politique, de l’éthique, du droit et du transport. En plus d’œuvrer comme avocat au sein de l’équipe de Prévost Fortin D’Aoust, Axel Fournier s’implique activement dans la communauté depuis plusieurs années. Il siège au comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Varennes depuis 2013. Il a également contribué à la fondation de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, un regroupement d’usagers du transport en commun.