Varennes souligne la Semaine nationale de l’action bénévole 2018

Le conseil municipal souligne la Semaine nationale de l’action bénévole en remerciant les citoyens qui offrent généreusement de leur temps au sein des organismes et des associations locales.

« Les élus et les familles de Varennes sont extrêmement reconnaissants à l’égard de l’engagement des bénévoles dans la communauté. Leur implication constitue une richesse inestimable pour les familles. Merci de tout coeur! », affirme le maire Martin Damphousse.

La Ville est fière d’appuyer la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) dans la promotion de la Semaine de l’action bénévole 2018 qui se déroule du 15 au 21 avril et dont le thème est « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ! ».

Les citoyens qui souhaitent offrir de leur temps bénévolement auprès d’une association ou d’un organisme sont invités à communiquer avec les Services récréatifs et communautaires de la Ville au 450 652-9888, poste 0, pour par courriel loisirs@ville.varennes.qc.ca