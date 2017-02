Varennes souligne les Journées de la persévérance scolaire

Crédit photo : Ville de Varennes

Le conseil municipal de Varennes a souligné les efforts de douze élèves varennois pour leur persévérance scolaire. Ces derniers ont été désignés par leur école respective pour s’être démarqué depuis le début de l’année.

« Les jeunes bâtissent l’avenir. À titre d’élus municipaux, nous avons le devoir de les encourager à la persévérance scolaire et participer à des projets en collaboration avec leurs écoles », a affirmé le maire de Varennes, Martin Damphousse.

Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme.

« Je tiens à féliciter tous les élèves pour leurs efforts et à remercier les professeurs ainsi que les directions d’écoles qui se sont mobilisés pour valoriser la réussite dans le but de contrer le décrochage scolaire », a déclaré le conseiller municipal, Gaétan Marcil, qui est également commissaire scolaire à la Commission scolaire des Patriotes.

Au cours de la semaine, les conseillers municipaux ont visité les écoles primaires ainsi que l’école secondaire le Carrefour, afin de procéder à la remise des présents aux élèves désignés. En partenariat avec la Commission scolaire des Patriotes, le conseil municipal a offert douze bons d’achats de 50 $ échangeables au commerce La Procure Rive-Sud Inc. ainsi que douze dictionnaires, dont six offerts gracieusement par La Procure Rive-Sud Inc. Voici la liste des gagnants :

École de la Source : École la Roseraie : École J.-P.-Labarre :

École du Carrousel : École Les Marguerite : École secondaire

le Carrefour :

Justine Girard et Neil Bouderbala, 6e année

Mathias Poblete Blanchard et Caroline Duhaime, 6e année Jonny Lam, Jade Vaillancourt, 6e année et Laurie-Anne Lavigne, classe TSA

Édouard Vilandré et Valerie Laberge 6e année

Hugo Denis et Loïc Beaudoin, 6e année

Anne-Sophy Bigras, 4e secondaire et Merlin St-Cerny-Trudeau, 1ère secondaire

Photo jointe : Les élus municipaux, la direction, les enseignants et les élèves de l’école secondaire le Carrefour ainsi que madame Lise Fortin de la Procure Rive-Sud Inc.