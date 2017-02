Crédit photo : Courtoisie

Varennes sera la cinquième ville canadienne à accueillir l’Académie officielle de soccer du FC Barcelone. Cette école, la première au Québec, sera mise en place en partenariat avec BCN Sports, le partenaire officiel du FC Barcelone au Canada, déjà en charge des écoles de Toronto, Vancouver, Ottawa et Edmonton. L’académie offrira trois programmes aux garçons et filles des U6 aux U16 (2000 – 2011) :

• L’« Escola » (du lundi au jeudi / U7 – U14): un programme proposant deux séances d’entrainement par semaine.

• Gardien de but (du lundi au vendredi / U7 – U16): un programme proposant une à trois séances spécifiques dédiées aux gardiens de but avec un entraineur particulier.

• «Tecnificació » (le vendredi – U6 – U16): un programme supplémentaire qui vise à améliorer la technique

individuelle des joueurs.

Les joueurs s’inscrivant à l’Escola ou au programme gardien de but auront l’occasion de participer à 11 matches au cours de la saison qui se déroule du 24 avril au 6 octobre. Ils auront également l’opportunité d’être sélectionnés pour des tournois internationaux. Les joueurs participeront aux mêmes séances que celles proposés dans les équipes de jeunes en Espagne sous la supervision de Xavier Perez, Directeur de projet local, originaire de Barcelone.

Pour Xavier Perez, « La FCB Escola développera la même vision du jeu que le Barça, prônant un style de jeu créatif et offensif tout en promouvant les valeurs qui sont l’ADN du Barça. Les joueurs participeront aux mêmes séances d’entrainement que Messi, Iniesta ou Pique lorsqu’ils étaient à la Masia. Nous leur inculquerons également les valeurs qui ont permis à ces joueurs de classe mondiale de gagner plus de titres qu’une équipe ne peut l’imaginer ! »

Les joueurs de l’Escola de Varennes participeront également à un tournoi national rassemblant l’ensemble des FCB Escolas du Canada : Toronto, Vancouver, Edmonton et Ottawa. Ce tournoi aura lieu à l’automne 2017 à Toronto. Certains joueurs seront aussi sélectionnés pour le tournoi international des Escolas qui rassemble les écoles du monde entier et qui se déroule chaque année au mois d’avril à Barcelone.

« L’ouverture de cette école dans la région de Montréal est une étape clé dans la culture du soccer en pleine croissance dans le pays. Nous espérons participer au développement de ce sport en inculquant aux joueurs canadiens notre manière de jouer, qui fait aujourd’hui partie de l’identité du club. Les joueurs canadiens ont besoin de découvrir une nouvelle approche du soccer, ce qui permettra d’améliorer le niveau du soccer au Canada. Nous n’entendons pas faire de la concurrence aux équipes locales, nous sommes ici pour leur proposer une autre vision du soccer. Les joueurs peuvent ainsi continuer à jouer avec leur équipe locale et s’entrainer en parallèle dans notre académie », précise Francisco Cervera, président de BCN Sports.

L’ouverture de l’académie sera aussi bénéfique pour la communauté, BCN Sports annonçant la création d’une dizaine d’emplois.

Les inscriptions pour les séances de recrutement sont officiellement ouvertes et continueront tout au long du mois d’avril. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, cliquez au : http://fcbescola.fcbarcelona.com/montreal/

Une réunion d’information se tiendra le samedi 25 février au Centre Multisport Régional entre 11h00 et 12h00.