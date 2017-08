Varennes salue le travail de Bruno Desjarlais

À la suite de la décision du conseiller municipal Bruno Desjarlais de ne pas se porter candidat au scrutin de novembre prochain, les élus et le personnel de la Ville de Varennes tiennent à souligner le travail qu’il a accompli au cours de ses deux mandats. Représentant depuis 2009 les citoyens du district numéro 5, Petite-Prairie, M. Desjarlais a déclaré vouloir se consacrer à sa nouvelle entreprise ainsi qu’à ses projets personnels.

« Bruno Desjarlais a démontré beaucoup de dynamisme dans différents dossiers municipaux. Ses implications au sein des comités culture, patrimoine et toponymie, service aux citoyens, finances et Fête nationale ont permis au conseil municipal de réaliser une foule d’activités et de projets pour les Varennois. Nous le remercions sincèrement », affirme le maire Martin Damphousse.

M. Desjarlais exercera ses fonctions de conseiller municipal et assurera ses responsabilités jusqu’au terme de son mandat qui prend fin cet automne.

(Source: Ville de Varennes)