Varennes reçoit le Mérite Ovation municipale 2018 de l’UMQ

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est fier d’annoncer que la Ville de Varennes obtient le Mérite Ovation municipale 2018. Créé en 2005 par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), cette reconnaissance souligne le fruit du travail des municipalités ayant su mettre de l’avant des solutions originales pour répondre aux besoins de la communauté.

L’exposition « À contre sens » du sculpteur Claude Millette a retenu l’attention du jury pour la catégorie Culture, patrimoine et interculturalité. Présentée à la Bibliothèque de Varennes du 8 septembre 2017 au 14 janvier dernier, cette exposition revêtait un caractère d’accessibilité universelle qui répondait aux besoins spécifiques des visiteurs ayant une déficience visuelle. Elle a permis au grand public de vivre l’expérience à la manière des personnes malvoyantes et non-voyantes.

« Félicitations et merci encore à l’artiste Claude Millette, à l’Institut Nazareth et Louis-Braille et au personnel de la Ville pour votre créativité et l’excellence de votre travail », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Sculpteur de renommée internationale, Claude Millette a accepté l’invitation de la Ville de Varennes à créer un répertoire de sculptures exclusives pour une exposition offrant un accès aux oeuvres d’art par le touché, ce qui est rarement autorisé. Le thème « Vivez l’expérience » a été utilisé pour rejoindre les personnes ayant une déficience visuelle et aussi pour permettre aux voyants de participer activement. Les gens ont été invités à toucher, écouter et sentir les oeuvres pour expérimenter la déficience visuelle tout en masquant leurs yeux.