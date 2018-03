Varennes est fière du succès de l’entreprise Solmax à l’international

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal exprime sa fierté aux dirigeants et à tout le personnel de l’entreprise Solmax de Varennes pour son émergence à l’échelle planétaire. Classée au premier rang mondial des industries de fabrication de géomembranes de polyéthylène destinées aux secteurs minier et pétrolier ainsi qu’aux lieux d’enfouissement, Solmax fait partie des fleurons de l’entrepreneuriat local.

Dans la section Affaires de La Presse + du 6 mars dernier, le journaliste Jean-Philippe Décarie a réalisé une grande entrevue en compagnie de Jean-Louis Vangeluwe, président directeur général de l’entreprise. Le journaliste rapportait qu’en décembre dernier, Solmax a franchi une étape cruciale de son développement en faisant l’acquisition de l’entreprise américaine GSE Environmental, concurrente trois fois plus grosse, pour devenir ainsi le numéro un mondial de l’industrie.

« Nous transmettons toutes nos félicitations aux patrons et employés de Solmax qui récoltent aujourd’hui les fruits d’un travail exemplaire qui s’est perpétué au fil des 37 dernières années. Nous sommes très fiers d’avoir une entreprise si prestigieuse à Varennes », affirme le maire Martin Damphousse.

Pour en apprendre davantage au sujet de l’émergence de Solmax, consultez l’article de La Presse + en lien : http://plus.lapresse.ca/screens/351623d6-e413-466c-b33e-dd3726fdf00f%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Site Internet de Solmax : www.solmax.com