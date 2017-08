Varennes en fête connaît un grand succès

Crédit photo : Courtoisie

Le soleil et la joie des familles étaient au rendez-vous pour l’événement Varennes en fête qui se déroulait dimanche dernier au parc de la Commune. Petits et grands ont célébré la fête de la mascotte Bourrasque en dégustant des éclairs à la vanille. Une épluchette de blé d’inde a également été organisée par les bénévoles l’Association des familles de Varennes dont les épis ont gracieusement été offerts par le marché IGA extra Varennes/Jean Cousineau.

Beaucoup d’attractions étaient disposées sur le site des festivités pour le plus grand bonheur des plus jeunes. Les enfants ont pu expérimenter leurs habiletés de grimpeurs sur un mur d’escalade, leur équilibre sur un surf mécanique et avoir une dose d’adrénaline en se précipitant sur l’Eurobungy. Plusieurs activités ludiques et structures gonflables ont aussi apporté une bonne dose de sourires.

En milieu d’après-midi, un spectacle interactif et musical a été offert par Bill Bestiole. Petits et grands ont pu apprendre à reconnaître la vraie nature des insectes qui nous entourent.