Varennes encaisse 2,7 M$ de revenus suite à la vente de terrains industriels dans la zone industrialo-portuaire

Crédit photo : Ville de Varennes

Le conseil municipal est fier d’annoncer une première transaction importante en matière de développement économique dans le secteur de la zone industralo-portuaire (anciens terrains de Pétromont). En effet, la Ville confirme la vente de quatre terrains à Investissements Innoval, le plus important développeur à Varennes depuis les sept dernières années. D’une superficie totale de 1,6 millions de pieds carrés, cette vente représente des revenus de l’ordre de 2,7 M $ pour la Ville.

« Notre travail pour redévelopper l’ancienne zone pétrochimique est débuté. Nous allons stimuler l’activité économique de Varennes en reprenant ici le modèle de développement du Novoparc. Plusieurs projets vont générer d’autres investissements majeurs dans le futur, ce qui permettra la création d’emplois et le maintien du compte de taxe des Varennois à un bas niveau », affirme le maire Martin Damphousse.

Implanté depuis cinq ans à Varennes, Investissements Innoval est déjà propriétaire de nombreux terrains et bâtiments abritant des industries et commerces dont la venue a stimulé l’économie et la création de centaines d’emplois.