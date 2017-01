Varennes encaisse 2,6 M$ de revenus à la suite de la vente de terrains industriels

Crédit photo : Ville de Varennes

Le conseil municipal est fier d’annoncer que l’année s’est terminée avec une autre bonne nouvelle en matière de développement économique. En effet, la Ville confirme la vente de trois terrains à Investissements Innoval. D’une superficie totale de 750 000 pieds carrés, deux de ces terrains sont situés dans le Novoparc et l’autre dans la nouvelle zone industrialo-portuaire. La vente des trois terrains représente des revenus de l’ordre de 2,6 M $ pour la Ville, soit plus du double de la valeur d’achat.

« Dans l’art de faire les choses autrement, les élus et le personnel de la Ville ont pour priorité d’accompagner les entreprises qui souhaitent s’implanter sur le territoire. Il s’agit d’une de nos grandes forces, soit stimuler l’activité économique et de générer des surplus pour alléger le fardeau fiscal des Varennois », affirme le maire Martin Damphousse.

Implanté depuis cinq ans à Varennes, Investissements Innoval est déjà propriétaire de nombreux terrains et bâtiments abritant des industries et commerces dont la venue a stimulé l’économie et la création de centaines d’emplois.