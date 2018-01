Varennes dévoile sa nouvelle Politique culturelle

Crédit photo : Courtoisie

Les élus municipaux sont fiers de présenter une nouvelle version de la Politique culturelle de la Ville. Il s’agit d’un outil qui permet à l’administration municipale de préciser et de promouvoir son identité culturelle en mettant l’accent sur ses spécificités et ses acquis.

« Le conseil municipal reconnaît la culture comme un élément fondamental de développement individuel, social et économique qui s’inscrit dans toutes les sphères d’activités. Au cours des dernières années, nous avons placé la culture au sommet de nos priorités et, par cette mise à jour, nous voulons la propulser à un plus haut niveau », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Les Varennois bénéficient aujourd’hui d’une panoplie d’activités culturelles et d’une programmation artistique qui inclut des concerts, des expositions, des conférences en plus du développement de l’art public. La Bibliothèque de Varennes est devenue la signature de la vie culturelle varennoise et la création d’un nouveau service administratif entièrement voué aux arts et à la culture porte déjà ses fruits.

Cette politique réaffirme que les élus et les services de la Ville veilleront à un développement artistique et culturel basé sur les fondements qui dictent l’ensemble des politiques municipales soit l’équité et le développement durable. Pour ce faire, les sept axes d’intervention permettant d’identifier les orientations de la politique ont été revus et bonifiés.

• Identité et appartenance

• Bibliothèque et éducation

• Équipements et lieux culturels

• Patrimoine et histoire

• Espaces urbains et art public

• Accessibilité, participation et diffusion

• Concertation, mobilisation et partenariat

Varennes reconnaît et assume pleinement son rôle de maître d’œuvre dans le développement culturel de son territoire, par le biais de budgets, d’actions ciblées et d’effectifs dédiés. Toutefois, la Ville se doit de partager certaines responsabilités afin de s’assurer que les objectifs établis dans cette politique soient atteints. Les principales parties prenantes sont le personnel municipal, le Service arts, culture et bibliothèque ainsi que le milieu artistique et culturel varennois.

« Nous nous engageons formellement à ce que la vie culturelle et artistique poursuive son essor à Varennes. Merci aux membres du comité culturel, du patrimoine et de toponymie pour leur implication et leur dévouement : Mireille Lévesque, Nicole Campeau, Nadine Robert, Jacques Durocher, Pierre Morin et Judith Frappier. Nous remercions également Bruno Desjarlais pour sa participation à titre d’élu responsable des dossiers culturels de 2010 à 2017 » ont affirmé Gaétan Marcil, président, et Denis Le Blanc vice-président du comité culturel, du patrimoine et de toponymie de la Ville.