Varennes cède officiellement un terrain à la Fondation Véro & Louis

Crédit photo : Courtoisie

Le maire Martin Damphousse, l’administratrice et trésorière de la Fondation Véro & Louis, Josée Daignault, ainsi que le directeur général de la Ville, Sébastien Roy ont procédé à la signature de l’acte de vente qui confirme que la Maison Véro & Louis sera bientôt érigée à Varennes.

Il s’agit de la toute première résidence au Québec pour les adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Elle sera construite sur la rue Jules-Phaneuf, à proximité du parc Saint-Charles.

« Comme Véro & Louis, nous avons très hâte de présenter au public les plans et un aperçu du projet dans son ensemble lors d’une éventuelle pelletée de terre officielle », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Rappelons que la Ville et la fondation travaillent en étroite collaboration pour le succès de ce projet. La vision du conseil municipal et celle de Véro & Louis s’unissent pour le développement d’un nouveau milieu de vie qui profitera à toutes les familles varennoises.