Varennes adopte un règlement pour limiter la circulation lourde sur le chemin de la Butte-aux-Renards

Crédit photo : Archives

Au point 5 de l’ordre du jour de l’assemblée publique tenue le 11 septembre dernier à la Maison Saint-Louis, le conseil municipal a adopté un règlement afin d’interdire la circulation lourde lors de certaines périodes sur le chemin de la Butte-aux-Renards.

Un avis de motion avait été donné à ce sujet lors de la séance spéciale du 28 août dernier. Deux semaines plus tard, le conseil a donc adopté le règlement 547-6 modifiant le règlement numéro 547 relatif à la circulation des camions et véhicules outils afin d’apporter des modifications au plan de circulation sur le territoire varennois pour prohiber la circulation lourde lors de certaines périodes sur le chemin de la Butte-aux-Renards (zone 4).

Le règlement numéro 547 est donc amendé par l’insertion d’un nouvel article 5.1 libellé comme suit : « Nonobstant les dispositions de l’article 4 des présentes, la circulation des camions et véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone 4 de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, fournir un service ou exécuter un travail est prohibée du lundi au vendredi de 21 h à 6 h, le samedi de 0 h à 6 h et de midi à minuit, ainsi que le dimanche toute la journée. »

Lors de la période de questions des citoyens, Richard Duff a pris la parole au nom de la vingtaine de résidents du chemin de la Butte-aux-Renards exaspérés par le bruit et les vibrations des 800 à 900 camions qui transportent chaque jour de la pierre de la carrière Demix Agrégats pour la construction du futur échangeur Turcot à Montréal. Il a notamment demandé quelles sont les prochaines étapes dans ce dossier.

Le maire Martin Damphousse a répondu que le ministère des Transports du Québec doit entériner ce règlement pour qu’il soit applicable, ajoutant toutefois que, « historiquement, le MTQ n’est pas rapide ». Le greffier, Me Marc Giard, a précisé à ce sujet que la dernière demande du genre au MTQ a pris près de huit mois…

M. Damphousse a souligné que la réglementation adoptée en juillet dernier par la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur dans un cas similaire n’avait toujours par reçu l’aval du MTQ. Il a rappelé que les avocats de la Ville estimaient que les chances que le ministère entérine un tel règlement sont « faibles », mais que Varennes veut essayer toutes les avenues possibles dans ce dossier.