Tous unis pour Suzy Cabana: la mère de trois enfants a tout perdu dans l’incendie de sa maison

Crédit photo : Courtoisie

Lorsqu’on est touché par la tragédie, souvent on tente de se relever après le choc car la vie continue malgré tout… Mais il arrive que, malgré notre bonne volonté et notre courage, la pente est plus élevée que prévu. C’est dans ces moments que l’aide inespérée des amis et de la famille parvient alors décupler nos forces!

« Si vous connaissiez Suzy Cabana, c’est probablement grâce à son sourire radieux bien connu à Varennes… Ou peut-être grâce à son implication pendant huit ans dans l’organisme Les Familles de Varennes, ou bien peut-être par son leadership à créer de magnifiques évènements au bénéfice d’Opération Enfant Soleil. Vous le savez, Suzy est un ange qui donnait sans compter », écrivent ses amis Sabrina Bourque et Ian Gauthier sur la page Unis pour Suzy Cabana.

« Suzy et ses trois enfants ont été victimes d’un incendie criminel à leur domicile de la rue Jeanne-Hayet à Varennes le 29 octobre 2016. Tous furent sains et saufs, mais la maison a été perte totale et, sans assurance, ils ont tout perdu. Suzy et sa famille ont fait preuve d’une grande résilience au cours de la dernière année, redoublant d’imagination et de courage pour trouver les nécessités de base et survivre quotidiennement. »

« Or, près de douze mois après l’incendie, leur situation est toujours très précaire: entre les dédales judiciaires en tant que victimes, le stress post-traumatique de l’incendie et une carrière sérieusement ébranlée, le niveau d’énergie et d’espoir est très fragile. Et, va sans dire, la survie financière se fait au jour le jour, sans promesse aucune pour le lendemain… », soulignent-ils.

« Suzy Cabana est un ange qui donnait sans compter. Maintenant, c’est elle qui a besoin d’un sérieux coup de main, un répit pour se remettre enfin sur les rails. Merci d’accorder votre appui… », ajoutent Sabrina Bourque et Ian Gauthier.

Ses amis n’ont donc pas fait les choses à moitié puisqu’ils ont pensé à plein de façons d’offrir à Suzy Cabana un répit pour qu’elle puisse enfin se remettre sur les rails. C’est ainsi que le samedi 9 décembre prochain au Complexe Julie-Quilles de Sainte-Julie aura lieu un grand Quilles-o-thon « Unis pour Suzy Cabana » avec plusieurs prix et tirages sur place.

Ils ont également créé une page sur le site Yoyomolo.com afin d’aider financièrement la jeune femme (https://www.yoyomolo.com/unis-pour-suzy-cabana). Il est également possible de soutenir moralement la Varennoise en allant sur la page de groupe Facebook « Unis pour Suzy Cabana ».

« C’est ensemble que nous pouvons faire une différence dans la vie de Suzy et de ses enfants! Merci de tout cœur! », de conclure Sabrina Bourque et Ian Gauthier.