Unis pour l’agrandissement du centre des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher

Crédit photo : BMW Sainte-Julie

C’est toujours agréable d’avoir un party une fois de temps en temps, mais quand celui-ci a lieu pour une bonne cause, alors là on dirait qu’on a encore plus de plaisir! Le jeudi 10 mai prochain se tiendra la cinquième édition du « Party de filles dans un garage » dont les profits aideront le projet d’agrandissement du centre des naissances. L’événement est conçu pour les femmes, mais les hommes sont également invités et il y a fort à parier qu’ils passeront une belle soirée aussi bien entourés!

Plusieurs activités auront lieu chez le concessionnaire BMW Sainte-Julie tout au long du cocktail dînatoire qui se déroulera dans une ambiance musicale dirigée par DJ Abeille. Au cours de cette soirée, les participants pourront notamment magasiner sur l’allée shopping, visiter le bar à gloss, le bar à bonbons et profiter du bar à gin et du bar à vin. Il est à noter que le défilé de mode des médecins est de retour cette année.

L’an dernier, 33 000 $ ont été remis au projet d’agrandissement du centre des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher et ses responsables comptent bien dépasser cet objectif en 2018.

Soulignons qu’avec ses 3 000 nouveau-nés par année, il occupe maintenant le premier rang en Montérégie et compte parmi les plus importants au Québec. Le centre actuel ayant été conçu pour 2 900 naissances, les infrastructures sont devenues inadéquates. De plus, l’approche des centres de naissance a beaucoup évolué au cours des dernières années et la cohabitation parents-enfant est maintenant pratiquée dans plus de 99 % des cas. Il devient donc essentiel, pour mieux répondre à la nouvelle réalité démographique et pour des raisons évidentes d’intimité, d’hygiène et de sécurité, d’agrandir les lieux et de réaménager les chambres existantes pour les transformer en chambres privées, accueillant une seule famille à la fois.

Voici, en quelques points, les changements qui seront apportés : aménagement de 28 à 30 chambres uniques TARP (travail, accouchement, récupération, post-partum); ajout de 4 lits dédiés à la clientèle à risque; agrandissement de la salle d’opération de la natalité; aménagement des soins intermédiaires néonataux en 8 chambres doubles.

Rappelons que les billets sont en vente via fondationHPB.org, onglet Participation/Événement, au coût de 150 $ pour les femmes et 200 $ pour les hommes (quantités limitées). La Fondation invite les entreprises souhaitant contribuer à l’événement en dons ou en commandites à contacter Alexandra Picard Dubé, chargée de projets, événements et partenariats chez Groupe Park Avenue à alexandra.picarddube@groupeparkavenue.com ou au 450 766-1468.