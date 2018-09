Uni-Sélect en période de changement

Important joueur dans le secteur de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l’automobile en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, Uni-Sélect vient de procéder à des changements à la suite des résultats décevants enregistrés par la compagnie au cours des derniers trimestres. Les premiers gestes posés se traduisent par le départ immédiat du président et chef de la direction de la société depuis août 2015, Henry Buckley. Ce dernier quitte également ses responsabilités comme membre du conseil d’administration.

Par conséquent, le président du conseil, le comptable André Courville, assume le rôle de président et chef de la direction par intérim de la compagnie tout en demeurant membre du conseil d’administration. Uni-Sélect a également annoncé la formation d’un comité spécial composé de membres du conseil d’administration indépendants pour superviser l’examen des solutions de rechange stratégiques. Ce groupe de travail a pour mandat de collaborer avec le conseil d’administration et la direction pour déterminer, examiner, analyser et évaluer les options stratégiques. En outre, l’entreprise a fait appel à la banque américaine J.P. Morgan Securities et au cabinet d’avocats Fasken Martineau DuMoulin à titre de conseillers financiers et de conseillers juridiques pour la soutenir dans ses démarches.

Pour l’heure, aucun calendrier définitif n’a encore été établi pour achever l’examen des solutions de rechange stratégiques. En raison de la nature du processus, la société n’a pas l’intention de fournir des mises à jour tant que le conseil d’administration n’aura pas approuvé une opération définitive ou une solution de rechange stratégique ou qu’il n’aura pas déterminé par ailleurs qu’une divulgation supplémentaire est appropriée. Rien ne garantit que l’examen des solutions de rechange stratégiques donnera lieu à une opération, ou si une opération est entreprise, quelles seront ses modalités ou son calendrier.

Au Canada, Uni-Sélect soutient plus de 16 000 ateliers de réparation à travers un réseau national de quelque 1 100 grossistes indépendants et plus de 60 magasins corporatifs et 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d’ateliers de réparation ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster Inc., une filiale à part entière d’Uni-Sélect, exploite un réseau national de plus de 200 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile. Au Royaume-Uni et en Irlande, la société, par l’intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe dessert 23 000 clients par le biais d’un réseau de près de 200 emplacements, dont plus de 170 magasins corporatifs.