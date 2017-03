Une Varennoise et un Julievillois en Grande finale internationale de la Dictée Paul Gérin-Lajoie

Crédit photo : Fondation Paul Gérin-Lajoie

La Dictée Paul Gérin-Lajoie célèbre son 25e anniversaire de fondation et elle demeure une référence à travers la francophonie. Cette année, deux jeunes de la région auront l’honneur de prendre part à la Grande finale internationale qui se tiendra à Montréal le 21 mai prochain, soit Dorianne Montpetit, de l’école Le Carrousel, à Varennes, et Raphaël Forget, de l’établissement scolaire l’Arc-en-ciel, à Sainte-Julie.

Les deux élèves se sont distingués récemment lors de la finale régionale de l’Est de la Montérégie. Précisons que, d’ici au 1er avril, plus de 370 jeunes prendront part à l’une ou à l’autre des finales régionales organisées partout au Canada et aux États-Unis. Près de 80 d’entre eux accéderont au concours ultime, soit la Grande finale internationale, qui a pour thème cette année : « Le monde dans mon assiette ».

Rappelons que la Dictée P.G.L. est un concours international de dictée ouvert aux élèves de la maternelle à la 2e secondaire, que ce soit pour les écoliers en classe francophone ou pour ceux en français langue seconde. Les responsables veulent ainsi favoriser la valorisation du français dans les écoles et éveiller les jeunes aux réalités internationales, de même qu’à la protection de l’environnement.

Il faut ajouter que, dans le cadre de La Dictée P.G.L., on organise une Cueillette du partage permettant aux enfants de solliciter des dons d’encouragement auprès de leur famille et amis pour chaque mot bien orthographié. Par la suite, chaque école participante peut conserver jusqu’à la moitié des montants ainsi amassés afin de l’aider pour ses propres projets scolaires. L’autre moitié est remise à la Fondation Paul Gérin-Lajoie afin de soutenir ses programmes d’éducation des enfants, d’alphabétisation et de formation des jeunes adultes, notamment en Haïti, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et au Bénin.