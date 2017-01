Une touche folklorique au coup d’envoi des fêtes du 350e de Boucherville

Des centaines de citoyens fiers de leur ville ont célébré dans une ambiance enjouée et fantaisiste la première soirée des festivités du 350e anniversaire de fondation de Boucherville au parc Vincent-d’Indy le 21 janvier dernier. Pour ce rendez-vous avec l’histoire, les participants se sont trempés dans un environnement qui a fait de nombreux clins d’oeil aux traditions et au folklore. Le temps était relativement confortable pour une soirée hivernale, même si une bruine persistante a tombé tout au long des activités.

Dès la fin de l’après-midi, la foule s’est pointée pour la programmation familiale. Les enfants se sont amusés aux jeux gonflables et ont rigolé devant la présence des amuseurs publics joliment costumés. Près de l’entrée du centre multifonctionnel, une auberge temporaire sous chapiteau est devenue un point de ralliement avec la présence de chanteurs qui ont interprété des airs traditionnels. Le ton était donné, le plaisir au rendez-vous!

La présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, Florence Junca Adenot, a proclamé officiellement l’ouverture des festivités en début de soirée sur la scène principale. Elle était entourée des membres du conseil municipal, le maire Jean Martel en tête et d’autres élus dont le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, le maire de Montréal, Denis Coderre, le maire de Varennes, Martin Damphousse et le conseiller municipal de Longueuil, Éric Beaulieu. Une camaraderie s’est exprimée entre eux durant les discours officiels.

L’un des moments forts de cet événement intitulé Que la fête commence! aura été l’entrée en scène des personnages de Pierre Boucher, Jeanne Crevier, Charles-Eugène Boucher de Boucherville et Louis-Hippolyte La Fontaine en carriole au beau milieu des spectateurs. Leur présence aura donné lieu à des envolées oratoires théâtrales qui ont séduit la foule.

Les célébrations se sont poursuivies sur scène avec de nombreux numéros : les membres de l ‘École de danse de Boucherville, accompagnés d’un groupe de musiciens, les Pics-à-Pioche, des chanteurs de folklore, la conteuse Hélène Lasnier, la chanteuse Claire Lafrenière, la présence des soldats de la compagnie franche de la Marine, sans oublier une quatuor de chanteurs amérindiens, les Buffalo Hat Singers. En fin de soirée, trois DJ ont fait danser la foule sur de la musique actuelle.

«Nous étions plus de 5 000 personnes à traverser la fête. Nos édiles politiques ont été émouvants et persuasifs, y inclus notre maire Jean Martel et le président de la Communauté métropolitaine de Montréal, Denis Coderre, qui nous a fait le plaisir de nous visiter. Ce résultat repose sur le travail exceptionnel d’une équipe pilotée par Johanne Roy, avec sa gang efficace, les services de soutien de la Ville, Madeleine Parenteau, notre représentante stimulante et efficace et la permanence de la corporation. En notre nom, je voudrais les féliciter pour cette merveilleuse soirée et leur demander de féliciter leurs équipes», a indiqué Mme Junca Adenot, au lendemain de cette belle fête.

Ajoutons qu’environ 75 bénévoles et une quinzaine d’employés municipaux ont formé équipe pour faire de cette soirée une grande réussite.