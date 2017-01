Une sculpture en bois de Pierre Boucher sera installée à la bibliothèque municipale de Boucherville

Don de Mortagne-au-Perche pour le 350e anniversaire de Boucherville

Une sculpture en bois grandeur nature à l’effigie de Pierre Boucher sera aménagée l’été prochain au rez-de-chaussée de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, nom officiel de la bibliothèque municipale de Boucherville. Il s’agit d’un don de la commune de Mortagne-au-Perche pour souligner le 350e anniversaire de la municipalité. Le conseil municipal a récemment entériné un protocole d’entente avec les autorités de cette ville jumelée afin de partager à parts égales le coût de cette oeuvre qui s’élève à 23 600 Euros (33 040 $). Le Groupe Robert, de Boucherville, l’un des commanditaires principaux des fêtes du 350e, prendra en mains les frais de transport entre Mortagne-au-Perche et Boucherville.

Pascal Poirier, maître artisan, produira cette sculpture en cèdre rouge dont les dimensions sont les suivantes : 230 cm de hauteur par 80 cm et 70 cm. Cet artiste reproduira le fondateur de Boucherville à un âge où ce dernier avait été ennobli. Comme modèle, il s’inspirera d’une toile du peintre canadien Joseph Dynes, créée en 1897. M. Poirier travaille autant le bois que la sculpture sur pierre. Il répond aux demandes du domaine public, des entreprises et des particuliers. Pour la sculpture de Pierre Boucher, il a préparé une maquette en plâtre (voir photo).

Au début du mois d’août, au moment où se tiendra la fête des censitaires et de la famille de Pierre Boucher, une délégation de Mortagne-au-Perche sera présente à Boucherville. La Ville inaugurera la nouvelle sculpture le 12 août alors que les visiteurs percherons assisteront aux festivités. Le créateur de la sculpture accompagnera le groupe provenant de la ville jumelée.

Lors d’un voyage en France en mars 2012, le président de la Commission des jumelages de Boucherville, Charles Desmarteau, accompagné du maire Jean Martel et du conseiller municipal Yan Savaria, avait discuté avec les autorités de Mortagne-au-Perche de la possibilité d’un legs à la Ville de Boucherville pour le 350e anniversaire de la municipalité. Le groupe avait également proposé la venue d’une délégation officielle de la commune jumelée à Boucherville à l’été 2017. Ce legs consisterait en une sculpture de Pierre Boucher. En raison des coûts de production de l’oeuvre, il avait été convenu entre les parties de partager la note à parts égales. Lors d’une rencontre de travail en septembre 2014, la promaire de Mortagne-au-Perche, Françoise Guibert, a confirmé l’entente de principe intervenue à cet effet avec Boucherville. S’en est suivi le choix de l’artiste par les autorités mortagnaises en 2016.