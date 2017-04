Une saison couronnée de succès pour l’équipe de cheerleading du cégep Édouard-Montpetit

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

(Communiqué du cégep Édouard-Montpetit)

L’équipe de cheerleading des Lynx termine sa saison en beauté avec une 2e place au championnat provincial et une première place à la compétition nationale Canada Cheer Evolution. Pour la formation, ces honneurs reflètent bien la saison, qui fut exceptionnelle !

Plusieurs podiums tout au long de la saison

L’équipe de cheerleading des Lynx a su imposer son rythme lors de chacune des compétitions, et ce, dès le début de la saison. Après avoir remporté l’or à la deuxième compétition de la saison, elle a également terminé en première position lors du championnat de conférence du 19 mars dernier au Collège Lionel-Groulx. Grâce à cette performance, l’équipe a accédé au championnat provincial qui regroupait les huit meilleures formations des sections Sud-Ouest et Nord-Est du RSEQ et elle y a fait bonne figure en terminant en deuxième position. « Nous avons travaillé très fort tout au long de la saison et l’équipe était très disciplinée, souligne la responsable de l’équipe, Andréanne Bergeron. Lors de chacune de nos compétitions, nous étions très bien préparés pour donner une prestation exemplaire. Ce fut un beau travail d’équipe. »

Un premier rang au niveau national

Les Lynx ont participé à leur dernière compétition de la saison lors du championnat national Canadian Cheer Evolution qui se déroulait à Niagara Falls du 7 au 9 avril. Grâce à une performance exceptionnelle, ils ont tout raflé en terminant au premier rang dans la catégorie « Collegiate Advanced » et en remportant le titre Grands champions de la catégorie intermédiaire grâce à leur pointage, soit le plus haut du championnat. « C’est avec une fierté énorme que nous avons reçu le plus haut mérite du championnat national, mentionne Andréanne Bergeron. Cela clôt de façon exceptionnelle notre saison et c’est une motivation énorme pour la saison prochaine, alors que nous avons comme objectif de remporter de nouveau l’or au championnat provincial, comme nous l’avions fait en 2016.