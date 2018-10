Une résidence pour retraités de 45 M$ à l’entrée de Sainte-Julie

Crédit photo : Groupe Maurice

L’entrée de ville à Sainte-Julie sur le bord de l’autoroute 20 sera méconnaissable d’ici moins de deux ans alors qu’une résidence pour retraités de 45 millions de dollars nommée VAST sera construite, rue Murano. Ce sera le projet le plus haut de gamme du Groupe Maurice en Montérégie et il offrira 358 unités d’habitation réparties sur dix étages.

Les 10 et 11 octobre derniers, plus de 600 personnes ont assisté à deux séances d’information tenues au club de golf de La Vallée du Richelieu pour en savoir plus sur le projet de complexe pour personnes âgées dont l’ouverture est prévue d’ici à la fin de l’été 2020. La résidence sera située près du stationnement incitatif et comprendra notamment quatre ascenseurs et un stationnement intérieur.

Le président et fondateur du Groupe Maurice, Luc Maurice, a affirmé qu’il était important que son complexe soit situé au cœur des services. Il a précisé que VAST serait à proximité du marché d’alimentation Maxi actuellement en construction, de la future succursale de la SAQ, dont les travaux devraient être amorcés au début de l’année prochaine, et que cet îlot commercial devrait être complété par la venue de six restaurants et d’un magasin de la chaine Dollarama.

Dans l’extension du stationnement incitatif et du terminus, on retrouvera une station-service Ultramar, une fromagerie Victoria, ainsi que des franchises de restauration rapide, comme A & W.

Il est à noter qu’un premier bâtiment appartenant pour sa part au promoteur immobilier Devimco est déjà construit près du terrain de VAST et il accueillera pour sa part quelques commerces, dont un bureau d’assurance, une garderie, ainsi qu’un salon de coiffure et de beauté.

M. Maurice a ajouté également que la façade de son complexe qui est orientée vers l’autoroute 20 aura une fenestration avec du verre triple afin d’atténuer le bruit de la circulation et elle offrira une vue sur les monts Saint-Bruno et Saint-Hilaire. VAST sera dotée également d’une piscine intérieure de 60 pieds de longueur avec une petite plage de sable qui permettra la simulation du lever et du coucher de soleil.

Un million de dollars devraient être également investis dans l’aménagement paysager du jardin de la résidence, qui comprendra notamment une cascade. Quant à la construction, elle devrait débuter en novembre prochain.