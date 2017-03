Une recrue de l’équipe féminine de hockey des Lynx récompensée!

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

(Communiqué du cégep Édouard-Montpetit)

Une étudiante du cégep Édouard-Montpetit, Raphaëlle Pouliot, recrue de l’équipe féminine de hockey des Lynx, s’est vu remettre une bourse d’une valeur de 1500 $ par la Fondation de l’athlète d’excellence et les Canadiens de Montréal. Celle-ci lui a été attribuée afin de souligner l’excellence académique et sportive de la jeune joueuse.

Des années de travail récompensées

Il s’agit d’une belle surprise pour l’attaquante des Lynx. « C’est tout un honneur que de recevoir cette bourse ! Ce sont les entraîneurs de l’Équipe Québec des moins de 18 ans qui ont soumis ma candidature et cela démontre une belle confiance en moi de leur part », souligne Raphaëlle Pouliot. Celle qui a débuté dans ce sport à l’âge de quatre ans, suivant ainsi les traces de son frère et de sa sœur aînés, a toujours su qu’elle jouerait au hockey et a travaillé fort pour se rendre où elle est. « J’ai fait partie de plusieurs équipes masculines, avant de joindre une équipe féminine Bantam, vers l’âge de 13 ans. Quand j’ai commencé à jouer avec des filles, j’ai pu développer mon côté offensif. » Sa persévérance lui a permis de participer au programme de développement de l’équipe provinciale des moins de 16 ans en 2014, puis d’intégrer l’équipe des moins de 18 ans en 2015 et en 2016. C’est en compagnie de cette dernière qu’elle a participé au Championnat national féminin des moins de 18 ans en novembre 2016, où l’équipe du Québec a remporté la médaille d’argent.

Un avenir prometteur

Raphaëlle, qui en est à sa 2e session en Sciences humaines, profil administration, a joint les rangs des Lynx à l’automne 2016. Jusqu’à présent, elle est très satisfaite de sa décision d’avoir intégré l’équipe des Lynx, son premier choix d’équipe collégiale. « J’ai toujours voulu jouer avec les Lynx : c’est une belle équipe au sein de laquelle il est agréable de jouer et où je vais pouvoir bien évoluer. » À la suite de ses études collégiales, l’attaquante envisage de poursuivre ses études à l’université et, bien sûr, de continuer à jouer au hockey. « Certaines universités ont commencé à me démontrer de l’intérêt, mais je n’ai pas encore pris de décision, mentionne-t-elle. Pour l’instant, je me concentre sur le cégep et sur les séries éliminatoires qui se déroulent actuellement et pour lesquelles nous sommes en excellente position. » En effet, l’équipe, qui a terminé la saison régulière au 4e rang du classement, a éliminé les Islanders du Collège John Abbott en quart de finale des séries éliminatoires et affrontera le 25 mars prochain les Titans du Cégep Limoilou en demi-finale.

Au total, ce sont 29 étudiants-athlètes âgés de 15 à 17 ans qui ont reçu cette bourse, dont huit joueuses membres de l’équipe du Québec aspirant à une sélection au sein de l’équipe nationale.