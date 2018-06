Une récolte exceptionnelle pour des taekwondoïstes de Boucherville

Cinq taekwondistes de l’école Excellence taekwondo de Boucherville sont revenus des Championnats de taekwondo Elvis Luis, qui se tenaient à Mascouche, le 19 mai dernier, avec des médailles au cou.

Sous les conseils aguerris de l’entraîneur Yvan Fournier et avec le précieux savoir-faire de Grand Maître Nancy Leblanc, 7e dan, ces cinq élèves se sont démarqués par leurs incroyables performances.

Chloé Cardinal, ceinture bleue barre rouge, est montée sur la plus haute marche du podium. Elle a ainsi mérité son grade de ceinture rouge. Émile Legault, ceinture noire, a récolté la médaille d’argent. Jules Legault, ceinture noire, a remporté deux médailles d’argent dans deux catégories différentes. Gabriel Bertrand, ceinture bleue, et Damien Michalakis, ceinture rouge, ont tous deux obtenu des médailles de participation.

Nouveaux promus

Les taekwondoïstes Yvan Fournier, William Doyon, Émile Legault et Jules Legault ont récemment été promus. Ils ont reçu leur diplôme Kukkiwon, officialisé par la Corée, après avoir réussi leur examen. Le Kukkiwon a une importante signification pour les athlètes. Il officialise les grades « dan » des ceintures noires.